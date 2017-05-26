Macron: Terör konusunda elimizden geleni yapacağız

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'da bulunan Macron, İngiltere Başbakanı May ile bir araya geldi.

May ile görüşmesinde terör ve güvenlik konularına değinen Macron, İngiltere'nin Manchester kentinde hafta başında düzenlenen terör saldırısının, Fransızları ve Avrupalıları yaraladığını söyledi.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"



Macron, terörle mücadele konusunda elinden geleni yapacağını vurgulayarak, terör saldırılarının iki ülke arasında iş birliğinin önemini gösterdiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ayrıca ülkesi ve İngiltere arasında, ekonomi, güvenlik ve diplomatik ilişkiler konularında yakın iş birliğinin devam edeceğini kaydetti.

TERÖRLE MÜCADELE KONUSU GÖRÜŞECEK



G7 liderleri, bugünkü ilk iki oturumda dış politika, güvenlik ve Manchester'deki terör saldırısı bağlamında DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadele konularını görüşecek.

Liderler, ilk günün son oturumunda dünya ekonomisi ve sürdürülebilir büyüme konularını değerlendirecek.