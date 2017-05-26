Trump bu kez kolunu kaptırdı!

Giriş Tarihi: 26.5.2017 15:20 Güncelleme Tarihi: 26.5.2017 15:29
Trump bu kez kolunu kaptırdı!

Suudi Arabistan'da Başkanı 'ın katıldığı ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi'nde yaşanan ilginç tokalaşma olayı kameraya yansıdı.

Trump bu kez kolunu kaptırdı

Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Başkanı Trump ile tokalaşırken, ABD lideri eliyle, Tacik mevkidaşını kendine çekmeye çalıştı.

O an Rahman daha çabuk davranarak Trump'ı eliyle hafif şekilde kendine çekmeyi başardı. Trump'ın kendine has bir tokalaşma stili var. Trump tokalaşırken karşısındaki kişiyi eliyle kendine çekmeye çalışıyor. Vücut dili uzmanları Trump'la tokalaşmadan önce vücut dengesinin iyi kurulması gerektiğini söylüyor.

Başbakanı Abe bu tokalaşma sırasında zor durumda kalan liderlerden. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la tokalaşma sırasında kolunun çekilmesine izin vermeyen liderlerden oldu. (Hürriyet)

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Trump bu kez kolunu kaptırdı!
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