Trump bu kez kolunu kaptırdı

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ABD Başkanı Trump ile tokalaşırken, ABD lideri eliyle, Tacik mevkidaşını kendine çekmeye çalıştı.

O an Rahman daha çabuk davranarak Trump'ı eliyle hafif şekilde kendine çekmeyi başardı. Trump'ın kendine has bir tokalaşma stili var. Trump tokalaşırken karşısındaki kişiyi eliyle kendine çekmeye çalışıyor. Vücut dili uzmanları Trump'la tokalaşmadan önce vücut dengesinin iyi kurulması gerektiğini söylüyor.



Japonya Başbakanı Abe bu tokalaşma sırasında zor durumda kalan liderlerden. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la tokalaşma sırasında kolunun çekilmesine izin vermeyen liderlerden oldu. (Hürriyet)