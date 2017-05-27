ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı!

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın ramazan ayı için yayımladığı mesaj paylaşıldı.

Mesajında, ramazanın özünde şiddeti reddetme, barışı sürdürme ve yoksun olanlara yardım etme ruhu olduğunu kaydeden Donald Trump, bu ruha aykırı şekilde son dönemde İngiltere ve Mısır'da yaşanan terör saldırılarına dikkati çekti.

Trump, bu tür terör eylemlerinin teröristlere karşı toplumu daha da güçlendirdiğine vurgu yaptı.

TERÖRE KARŞI ORTAK DURUŞ MESAJI

Suudi Arabistan ziyaretinde İslam dünyasından birçok liderle bir araya geldiğini anımsatan ABD Başkanı Trump, "Müslüman dünyanın iki kutsal mekanını barındıran topraklarda, tüm dünyada barış, güvenlik ve refah adına ortak iş birliği mesajımızı vermek için bir araya geldik. Amerika, müttefiklerimizle birlikte terörizme ve onu besleyen ideolojiye karşı duracaktır." ifadelerini kullandı.

Mesajında ramazan ayı boyunca herkesi elinden geleni yapmak için azimli olmaya davet eden Trump, "Böylece bizden sonraki nesiller bu beladan uzak kalabilir ve barış içinde bir araya gelip ibadetini yapabilir." görüşüne yer verdi.

Donald Trump, tüm Müslümanlara oruç, ibadet ve hayır geleneği içinde bir ramazan geçirmeleri temennisinde de bulundu.