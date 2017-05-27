ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan şok eden 'Ramazan' kararı!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bu yıl bakanlıkta Ramazan etkinliği yapılmasını reddetti.

Reuters'ın haberine göre, yaklaşık 20 yıldır ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan Ramazan etkinliklerine Bakan Tillerson'dan veto geldi. 1999'dan bu yana göreve gelen her Cumhuriyetçi veya Demokrat bakan Ramazan ayında ya bir iftar yemeği vermiş yada Ramazan Bayramı resepsiyonu düzenlemişti.

20 YILDIR DÜZENLENEN BİR GELENEKTİ



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan iki yetkili, Bakanlığın Dinler ve Küresel İlişkiler departmanında gelen Ramazan etkinliği talebinin Bakan Tillerson tarafından reddedildiğini söyledi.

Konuyla ilgili sorulara yanıt veren Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Halen Ramazan ayının sonunda gelen Ramazan Bayramı için seçeneklerimizi araştırıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki ABD elçileri, Ramazan'ı kutlamaları için teşvik edildi." ifadelerini kullandı.

Bundan önceki yıllarda, Kongre üyeleri, Müslüman sivil toplum liderleri, Müslüman ülkelerin diplomatları ve üst düzey ABD'li yetkililer ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan Ramazan etkinliklerine katılıyordu. (Habertürk)