Afganistan'da bombalı saldırı: 10 ölü

'da : 10 ölü

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 27.5.2017 09:50

'ın batısındaki Herat vilayetinin Adraskan ilçesinde düzenlenen da 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad yaptığı açıklamada, Şirzad köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında patladığını belirtti.

Saldırıda aralarında kadınların bulunduğu 10 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Farhad, 6 kişinin yaralandığını söyledi.

TALİBAN ÖRGÜTÜ DÜZENLEDİ İDDİASI

Herat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getiren Farhad, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Farhad, saldırının arkasında örgütünün olduğundan şüphelendiklerini sözlerine ekledi.

Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.

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