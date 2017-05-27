Çin ile ABD arasında ipler gerildi

İki Çin savaş uçağı, Hong Kong semalarında uçan ABD askeri gözetleme uçağının önünü kesti. Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı yetkililer, Çin jetlerinin ABD uçağına 180 metre kadar yaklaştığı bilgisini verdi.



Durdurulan ABD uçağı P-3, Hong Kong'un 240 kilometre kadar güneydoğusunda, uluslararası hava sahasındaydı.

Pentagon, Çin jetlerinin tehlikeli bir şekilde yaklaştığını ve bir jetin ABD uçağının önünde uçarak manevra alanını kısıtladığını açıkladı.

DAHA ÖNCE DE GERİLİM YAŞANMIŞTI

ABD ve Çin, son dönemde Güney Çin Denizi'nde karşı karşıya geliyor. Bir ABD savaş gemisi hafta içinde Çin'in askeri üs inşa ettiği bir adaya yaklaşıp Pekin yönetimine meydan okumuştu.

Söz konusu hamle, Donald Trump yönetimi işbaşına geldikten sonra Çin'e karşı ilk meydan okuma olarak kayıtlara geçmişti.