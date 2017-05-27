savaş uçaklarından gemisi önünde alçak uçuş

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 27.5.2017 12:24
Çin savaş uçaklarından ABD gemisi önünde alçak uçuş

'e ait iki savaş uçağının yakınlarında bulunan gözetleme gemisinin önünde alçak uçuş yaptığı bildirildi.

basınında yer alan haberlere göre, 'e ait iki askeri uçak civarında seyreden ABD Deniz Birlikleri bünyesindeki bir geminin 180 metre yakınına kadar geldi.

Amerikalı yetkililer, Çin ordusuna ait J-10 tipi iki uçağın "tehlikeli bir şekilde" ABD'ye ait P-3 tipi gözetleme gemisine yaklaştığını belirtti. Uçaklardan birinin geminin güzergahında çok yakın mesafade manevralar yaptığı kaydedildi.

Çin ve ABD arasındaki bu gelişme, Başkan yönetimi görevi devraldığından beri ikinci kez yaşanıyor. Daha önce ise şubat ayında Çin ordusuna ait KJ-200 tipi uyarı uçağı ABD'nin P-3C tipi savaş uçağına yaklaşmış, Pentagon ise bu durumu "güvensiz" şeklinde değerlendirmişti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin savaş uçaklarından ABD gemisi önünde alçak uçuş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz