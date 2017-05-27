Diplomayı aldı beğeniyi kaptı

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook'un kurucu ortağı Mark Zuckerberg, yıllar önce mezun olmadan ayrıldığı Harvard Üniversitesi'nden diplomasını aldı. ABD'nin en prestijli yüksek öğrenim kurumlarından biri kabul edilen Harvard Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği ve psikoloji eğitimi alan ancak 2004'te ikinci sınıfa giderken üniversiteden ayrılan Zuckerberg, 13 yıl aradan sonra Harvard'ın mezuniyet törenine katıldı. Zuckerberg'in diplomasını havaya kaldırırken mezuniyet cübbesi ve kepiyle paylaştığı fotoğraf Facebook'ta 1.3 milyon kişi tarafından beğenildi.