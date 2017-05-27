G-7 Zirvesi'nin ilk oturumu tamamlandı

Merkel, İtalya'nın Taormina kentinde yapılan G-7 Zirvesi çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında, Libya ve Suriye'deki krizleri değerlendirdiklerini ve bu krizlerin giderilebilmesi için nelerin gerekli olduğu konusunda çok sayıda ortak görüşü paylaştıklarını ifade etti.

"Bir birlik hükümetinin oluşturulması için Libya'daki siyasi süreci teşvik etmemiz konusunda görüş birliği sağladık." diyen Merkel, "Bunun için Libya'daki güçleri destekleyenler de masaya oturmalı. Bu ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar ve Türkiye." ifadesini kullandı.

''SURİYE'DEKİ BARIŞ SÜRECİ İLERLEMELİ''



Suriye'deki barış sürecinin de ilerlemesi gerektiğini dile getiren Merkel, "Burada Mistura'yı ve BM sürecini desteklemek istiyoruz. Elbette Rusya ve İran da buna dahil edilmeli. Bu konuda büyük ölçüde görüş birliği içindeydik." şeklinde konuştu.

Ticaret ve iklimin korunması konularında ise görüş ayrılıkları yaşadıklarını, kendilerinin iklimin korunmasına ilişkin anlaşmanın sürdürülmesinden yana olduklarını dile getirdiğini aktaran Merkel, "ABD, bu konuda henüz karar vermediklerini ve burada da karar almayacaklarını açık şekilde dile getirdi." dedi.



''MÜZAKERELER YAPICI BİR ATMOSFERDE GEÇTİ''

Merkel, Almanya'nın ihracat fazlası konusunu da ele aldıklarını ve bunun diğer ülkelere sağlayacağı katkıları anlattığını belirten Merkel, Amerikan yönetimi ile ticari konuları daha yoğun şekilde görüşme yönünde karar aldıklarını söyledi.

Mülteciler konusundaki görüşlerinin ortak bildiride yer alması için hala görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Merkel, müzakerelerin yapıcı ve dürüst bir atmosfer içinde geçtiğini kaydetti.