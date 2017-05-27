G7 Liderler Zirvesi 2018'de 'da yapılacak

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 27.5.2017 10:21
G7 Liderler Zirvesi 2018'de Kanada'da yapılacak

'nın gelecek yıl G7 liderlerinin toplanacağı zirveye ev sahipliği yapacağı bildirildi.

resmi yayın kuruluşu CBC'nin haberine göre, 2018 yılındaki G7 Liderler Zirvesi, eyaletinin lüks tatil bölgesi olarak bilinen Charlevoix bölgesinde gerçekleştirilecek.

İktidardaki Liberal Partinin bölge milletvekili Caroline Simard, Radio Canada'ya yaptığı açıklamada, G7 Liderler Zirvesi için "gayriresmi onay" alındığını belirtti.

ZİRVE LA MALBAIE KASABASINDA

Milletvekili Simard, zirvenin Charlevoix bölgesindeki La Malbaie kasabasında yapılacağını aktardı.

Zirvenin, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağına işaret eden Simard, "Bu, Charlevoix için olağanüstü bir durum." dedi.

BUGÜNE KADAR 5 EV SAHİPLİĞİ

G7 Liderler Zirvesi için 'da bulunan Kanada Başbakanı 'nun da G7 toplantılarında bu konuda açıklama yapması bekleniyor.

Kanada, ilk kez 1981 yılında girdiği G7 topluluğunun liderler zirvesine bugüne kadar 5 kez ev sahipliği yaptı. G7, Kanada, , , İtalya, , İngiltere ve dahil olmak üzere dünyadaki en zengin 7 ekonomiden oluşuyor. Topluluğun liderler zirvesi, her yıl üye bir ülkede gerçekleşiyor.

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G7 Liderler Zirvesi 2018'de Kanada'da yapılacak
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