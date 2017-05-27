Başbakanı ’den Mesajı

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 27.5.2017 09:57 Güncelleme Tarihi: 27.5.2017 10:14
İngiltere Başbakanı Theresa May’den Ramazan Mesajı

Başbakanı İngiltere'de yaşayan yaklaşık 3 milyon ile tüm İslam dünyasının ayını kutladı.

Başbakanı , ülkesindeki lar ve tüm İslam dünyasının ayını kutlayarak "Bu Ramazanda, bu barış, düşünce ve inanca bağlılık bayramının insanları nasıl birbirine yakınlaştırdığını kutlayalım" dedi.

Başbakan May, yayımladığı mesajında, Ramazan'ın hem İngiltere hem de dünya genelindeki bütün Müslümanlar için çok özel ve değerli bir dönem olduğunu ifade etti.

''HAYIRLI RAMAZANLAR'' DİLEDİ

Ramazan'ın güçlü bir toplum ruhu beslediğine dikkati çeken May, iftarların da önemini vurgulayarak, iftarların toplumları bir araya getirme, komşuların tecrübelerini birbirleriyle paylaşma, dostluklar ve samimiyetin geliştirilmesi için önemli bir fırsat sunduğunu hatırlattı.

May, "Hem İngiltere'de hem de tüm dünyadaki Müslümanlara, hayırlı ramazanlar dileyelim" dedi.

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İngiltere Başbakanı Theresa May’den Ramazan Mesajı
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