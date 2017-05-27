İngiltere'de 23 bin terörist yaşıyor!

İngiltere İç İstihbarat Servisi (MI5), Manchester'daki terör saldırısından sonra yaptığı geniş çaplı incelemeler neticesinde, 23 bin teröristin İngiltere'de yaşadığını bildirdi.

Yetkililer ayrıca 3 bine yakın şüphelinin de olası terör saldırılarına karşı, soruşturmalarının sürdüğünü belirtti.



İngiltere'de Mart 2017'de Halid Mesud isimli saldırganın aracını parlamento binası önündeki kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 6 kişi öldü, 40 kişi de yaralanmıştı.

ABD'li ünlü pop sanatçısı Ariana Grande'nin Manchester Arena'da verdiği konser sırasında bomba patlatılması sonucu 22 kişi hayatını kaybederken, 120 kişi de yaralanmıştı.