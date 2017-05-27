British Airways’e siber saldırı

Giriş Tarihi: 27.5.2017 15:31 Güncelleme Tarihi: 27.5.2017 15:35
British Airways’e siber saldırı

İngiliz British Airways’in bilgisayar sistemlerine siber saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

İngiliz British Airways'in, bilgisayar sistemlerine siber saldırı gerçekleştirildi. Havayolu şirketi, tüm seferleri iptal etti. Tüm yurtdışı ve yurtiçi uçuşların durdurulduğu açıklandı. Yolcuların havaalanında uzun kuyruklar oluşturduğu belirtildi. Şirket yaptığı açıklamada, "Bilgisayar sistemimiz siber saldırı altında. Gecikmeler yaşayan müşterilerimizden özür dileriz. Sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan, havayolu şirketinde yaşanan siber saldırıyı, yolcular sosyal medyada paylaştı.
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British Airways’e siber saldırı
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