Mısır’da ölü sayısı 29’a yükseldi

Mısır
'ın güneyinde Minya Eyaleti'nde Kıpti Hristiyan
ları taşıyan yolcu otobüsüne silahlı saldırı
düzenlemişti. Yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi. Mısır Bakanlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiği 13 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Mısır Cumhurbaşkanı cuntacı Sisi televizyonda gerçekleştirdiği açıklamada saldırıyı terör örgütü DEAŞ
'ın gerçekleştirdiğini ifade ederken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Mısır ordusu, saldırının ardından, "terörist eğitim kamplarına" hava saldırısı düzenledi.