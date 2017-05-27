’da ölü sayısı 29’a yükseldi

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 27.5.2017 12:29 Güncelleme Tarihi: 27.5.2017 12:29
Mısır’da ölü sayısı 29’a yükseldi

’da dün Kıpti ları taşıyan yolcu otobüsüne yönelik silahlı da ölü sayısı 29’a yükseldi.

'ın güneyinde Minya Eyaleti'nde Kıpti ları taşıyan yolcu otobüsüne silahlı düzenlemişti. Yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi. Mısır Bakanlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 29 kişinin hayatını kaybettiği 13 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Mısır Cumhurbaşkanı cuntacı Sisi televizyonda gerçekleştirdiği açıklamada saldırıyı terör örgütü 'ın gerçekleştirdiğini ifade ederken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Mısır ordusu, saldırının ardından, "terörist eğitim kamplarına" hava saldırısı düzenledi.

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Mısır’da ölü sayısı 29’a yükseldi
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