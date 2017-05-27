Musul'da DEAŞ'a son saldırı başladı!

2016 yılının Ekim ayından bu yana Musul'u DEAŞ'ın elinden kurtarma operasyonunu yürüten Irak ordusu ve Peşmerge güçler, terör örgütüne son darbeyi vurmaya hazırlanıyor.

Cuma günü, uçaklarla DEAŞ'ın elinde kalan bölgelere broşürler atan ve sivillere bölgeyi acil terk etme çağrısı yapan Irak güçleri, bugün şehrin tamamını kontrol altına almak için harekete geçti.

TAMAMEN TEMİZLENECEK



Musul'un merkezindeki 'Eski Şehir'de ve buraya bitişik üç mahalleyi daha elinde tutan DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyonun, örgütü şehirden tamamen temizlemeye ve son darbeyi indirmeye yönelik olduğu belirtildi.

Ekim 2016'da başlayan Musul operasyonunda Dicle Nehri'nin doğusunda kalan mahalleler Ocak ayı itibariyle DEAŞ'tan temizlenmiş, sonrasında şehrin Batı yakası için operasyon başlatılmıştı.

RAKKA'DAN SONRA İKİNCİ BAŞKENTİ OLARAK GÖRÜLÜYOR



DEAŞ'ın Rakka'dan sonra ikinci başkenti olarak görülen ve DEAŞ elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin de bir dönem üs olarak kullandığı kentte çok şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtiliyor. (Habertürk)