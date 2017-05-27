Trump'ın otomobili saray kapısına sığmadı

La Libre Belgique gazetesinin haberine göre, kapıdan geçiş sorununun Trump'a ait The Beast (Canavar) adı verilen limuzininin her türlü saldırıya karşı korunmasını amaçlayan çok kalın gövde ve zırhlı kapılarla donatılmış olması nedeniyle ortaya çıktığı belirtildi.

TRUMP BAHÇEDEN YÜRÜDÜ

Yaşanan olayın ardından Trump'ın kraliyetsarayının bahçesinden yürüyerek geçmek zorunda kaldığı, fakat tüm bu sürecin ABD gizli servisi tarafından planlanıp onun koordinasyonu altında gerçekleştiği ifade edildi.

Giriş kapısından saraya kadar olan mesafeyi bu şekilde geçen Donald Trump ve eşi Melania, Belçika Kralı Philippe ile eşi Kraliçe Mathilde ile bir araya gelerek, çeşitli konuları ele aldı.

CANAVAR

ABD Başkanı Donald Trump'ın The Beast (Canavar) adı verilen limuzini, ABD otomotiv devi General Motors tarafından üç yıllık bir çalışmanın ardından üretildi. 8 ton ağırlığındaki otomobilin kapıları 20 santimetrelik zırhlardan oluşuyor. Olası bir bombalı saldırıda, Trump araçtan sağ çıkabilir.