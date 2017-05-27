Türk iş kadını en zengin ABD’liler listesinde

ABD'de eşi Fatih Özmen ile uzay ve savunma şirketi Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) sahibi olan Eren Özmen, bu yıl da servetini miras yoluyla değil, sıfırdan iş hayatına başlayıp kendi çabalarıyla milyarder olan en zengin kadın girişimciler listesine girdi. İş kadını Eren Özmen, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) insan ve kargo taşıyacak uzay aracı yapma yetkisi verdiği üç şirketten biri SNC'den kaynaklanan 1.1 milyar dolarlık servetiyle Forbes'in ABD'de "Servetini Kendi Yapan En Zengin 50 Kadın Listesi"nde 16'ncı sırada gösterildi. Özmen, önceki yıllarda Forbes'ın listesinde daha alt sıralardaydı. SNC, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ile çalışma başarısı dışında dünyanın en yenilikçi 10 şirketi arasında bulunuyor. Nevada'da 1963'te kurulan SNC'yi 1994'te 20 elemanıyla satın alan Özmen çifti, halen ABD'nin 18 eyaletindeki 34 farklı nokta ile Türkiye, İngiltere ve Almanya'da faaliyet gösteren 3 bin çalışanlı, çok uluslu bir şirkete dönüştürdü.



UZAY GEMİSİ GELİŞTİRİYOR

Alman "Dornier 328" uçaklarının tüm fikri mülkiyet haklarını alan Özmen çifti, "Dream Chaser" adını verdikleri uzay gemisinin geliştirilmesi çalışmalarını yürütüyor. Çiftin ayrıca Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi (UNOOSA) ile gelişmekte olan ülkelere yönelik ortak bir çalışması da bulunuyor.



OPRAH İLK ÜÇTE

Listede Little Caesars ve Detroit Red Wings'in sahibi Marian Ilitch 5.1 milyar dolarlık net varlığıyla birinci sırada. İkinci ise 4.9 milyar dolarlık net varlığa sahip, Cumhuriyetçi Parti'nin en büyük destekçilerinden Diane Hendricks oldu. TV fenomeni Oprah Winfrey ile benzin istasyonları ve mağazalar zinciri sahibi Judy Love, 2.9 milyar dolarlık net varlıklarıyla üçüncülüğü paylaşıyor.