ABD’li ünlü stratejist öldü

Polonya'nın başkenti Varşova'da 1929 yılında bir diplomatın oğlu olarak dünyaya gelen, ABD'ye göçerek burada Sovyetler konusundaki araştırmalarıyla ismini duyuran ve ABD dış politikasına yön veren en önemli kişilerinden biri haline gelen Zbigniew Brzezinski, 89 yaşında hayatını kaybetti. ABD Başkanı Jimmy Carter'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini dört yıl boyunca yürüten Brzezinski, ABD'nin Sovyetler Birliği, Afganistan, İran, Çin ve Suudi Arabistan siyasetlerinde önemli roller oynadı. Sovyetler Birliği'nin dağılacağını öngören, Afganistan'da Ruslara karşı Mücahidin'i destekleyen, İran'ı marjinal bir rotaya sürükleyen politikalar yürüten Brzezinski, son yıllarda tekrar etkisi artan düşünürlerden biri olarak görülüyordu.



"TÜRKİYE'Yİ TAKİP EDİN"

Öğrencileri arasında ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın da bulunduğu Brzezinski, 2012 yılında USA SABAH'a verdiği röportajında "Suriye'ye yönelik oluşturulacak politikalarda Türkiye her ne karar ve uzlaşıya varırsa varsın bunun takip edilmesi gerekir" demişti. Eski Başkan Barack Obama için hazırladığı raporda "1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamayın" çağrısında bulunan Brzezinski, bir diğer röportajında da Türkiye'nin ABD'nin kaybettiği rolü üstlenebileceğini söylemişti. Lyndon Johnson, Ronald Reagan ve Baba George Bush'un başkanlık dönemlerinde de çeşitli görevler üstlenen deneyimli devlet adamı ve akademisyen "Türkiye'nin, ABD'nin gerçek bir müttefiki olduğu; jeostratejik önem taşıdığı; Müslüman bir demokrasi olduğu; Orta Doğu için istikrar niteliği taşıdığı; enerji yolları için alternatif oluşturduğu ve Orta Asya ülkeleri için örnek teşkil ettiği" görüşünü savunuyordu.