Almanya'dan İncirlik kararı

Alman milletvekillerinin İncirlik Hava Üssü'nde bulunan Alman askerlerini ziyaret etmesine Türkiye'nin izin vermemesi üzerine askerlerin geri çekilmesi gündeme gelmişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile, Alman askerlerinin geri çekilip çekilmeyeceğine iki hafta içinde karar verileceğini söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Bakanlık yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, "Türk tarafı ile İncirlik konusunda müzakereleri sürdürüyoruz ve haziran ayının ortalarına kadar bir çözüm üzerinde çalışacağız" denildi.

Almanya geçen hafta yaptığı açıklamada, İncirlik'teki askerlerin Ürdün ya da bölgedeki başka bir ülkeye sevk edilmesinin gündemde olduğunu duyurmuştu.

İncirlik'te terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyona katılmakla görevlendirilen yaklaşık 250 Alman askeri bulunuyor.