İran Devrim Muhafızları komutanı Musul’da öldü

Irak ordusu ve beraberindeki kuvvetler, ülkenin ikinci büyük şehri olan Musul'u DEAŞ'lı teröristlerden temizlemek için son darbeyi indirmeye başladıklarını açıklarken İran Devrim Muhafızları'ndan üst düzey bir komutanın Musul operasyonunda öldüğü öğrenildi. Tahran merkezli Tasnim Haber Ajansı, 1980-1988 İran- Irak savaşında da görev alan Şaban Nassiri isimli komutanın general rütbesinde olduğunu ve DEAŞ'a karşı savaştığı sırada öldürüldüğünü duyurdu. Nassiri'nin, Şii milis kuvvetleri olan Haşdi Şabi ile birlikte operasyon düzenlediği sırada El Baaj yakınlarında öldüğü öğrenildi. Musul'da DEAŞ'ın elinde kalan son birkaç kilometrekarelik alanı da ele geçirmek üzere hareket geçen Irak kuvvetleri onlarca top ve füze ateşleme ve görüntülerini uluslararası ajanslarla paylaştı. Bir yandan operasyonlar sürerken, öte yandan uçaklardan açılan bildirilerle kuşatma altındaki bölgelerde kapana kısılan sivillerden güvenli bölgelere kaçmaları isteniyor.