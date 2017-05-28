İş stresine karşı kediler de ofiste

Uzun mesai saatleri ve yoğun iş yükü yüzünden çalışanların intihar noktasına geldiğine dair haberler çıkan Japonya'da bir şirket, iş yerindeki stresi azaltmak için çalışanlarına "Kedilerinizi de ofise getirin" diyor. Bilişim sektöründe çalışan firmanın patronu Hidenobu Fukuda, 2000 yılından beri ofiste kedi uygulamasını teşvik ettiklerini ve bir sokak kedisini sahiplenen çalışanlarına ayda 5 bin yen yani 160 lira maaş yardımında bulunduklarını söyledi. Bir diğer teknoloji firması Oracle ise çalışanlarının stres seviyesini azaltmak için 1991'den beri ofiste sürekli bir köpek bulunduruyor.