Almanya'dan ABD'ye eleştiri!

Gabriel, göç ve sığınmacılar konusunda uluslararası kuruluşlarının temsilcileriyle Dışişleri Bakanlığında yaptığı toplantının ardından düzenlenen basın toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump ile Amerikan yönetimini kendi ulusal çıkarlarını uluslararası düzenin önünde tutmakla eleştirdi.

Yeni ABD yönetimiyle bazı konularda anlaşamadıklarına işaret eden Gabriel, "Sadece başarısız kalan bir G7 zirvesi yaşamadık aynı zamanda dünyadaki güçler dengesinde bir değişim oldu." diye konuştu.

Gabriel, bu nedenle Avrupa'nın artık dünyada daha önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu durumda bence Batı daha küçük, en azından daha zayıflıyor. Avrupa'nın daha küçük ve daha zayıf hale gelmemesi ve etkisini yitirmemesi için çaba harcamamız gerekir." dedi.

ABD YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Gabriel, iklim, silahlanma ve Müslümanların ülkeye giriş yasağı konularındaki tutumu nedeniyle ABD yönetimini eleştirerek, "Müslümanların bir ülkeye girmelerinin yasaklanması dinler arasındaki görüş alışverişinin teşvik edilmesi için iyi bir fikir değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın ilk yurt dışı ziyaretinde Suudi-Arabistan ile yaptığı silah anlaşmasını da değinen Gabriel, "Bu konuda da ABD'nin dar bir güvenlik bakışı olduğunu görüyoruz. İstikrarın ve güvenliğin askeri harcamalarla mümkün olabileceğine inanıyor. " ifadesini kullandı.

Gabriel, bu konularda ABD yönetiminin beklentileri yerine getirmeyeceğinin anlaşıldığını dile getirerek, ABD'den kaynaklanan boşluğun nasıl doldurulacağının Avrupalı ortaklarla görüşülmesi gerektiğini kaydetti.

Gabriel, "Ben Avrupalıların daha güçlü olması ve ABD'yi günün birinde Batı'nın ilkelerine yeniden dahil edebilmek için çaba harcamamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

Söz konusu güç boşluğunu başka ülkelerin doldurmaya çalıştığını da belirten Gabriel, "Birisinin uluslararası sözleşmelerden geri çekilmesiyle başka birilerinin buraya girdiğini görüyoruz." diye konuştu.