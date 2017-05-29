Belçika medyası darbeci çıktı

Türkiye'deki basın özgürlüğünü her fırsatta diline dolayan ve Brüksel'de terörist PKK'nın çadır açma skandalına izin veren Belçika
'nın foyası bir kez daha ortaya çıktı. Belçika'nın haftalık Flaman dergisi Knack'ta yayımlanan makaleye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Belçika medyasının neredeyse tamamının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ
) dair bilgi vermekten kaçınıp olabilecek en yanlı yayınları yaptığını gözler önüne serdi. Gazeteci ve Brüksel Flaman Özgür Üniversitesi (VUB) yüksek lisans öğrencisi Lukas Demeersseman yüksek lisans tezi için darbe girişimi sonrası FETÖ ve lideri Fetullah Gülen hakkında Belçika medyasında çıkan haberleri konu aldığını yazdı. Teze dair elde ettiği verileri Knack'ta paylaşan Demeersseman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti hakkında en sert eleştiriler yapılırken, haberlerin yüzde 85'inde FETÖ ve elebaşısı hakkında eleştirilerden kaçınıldığını belirtti. Yargı ve emniyet organlarının önemli bir bölümüne sızan ve birçok davada sahte belgelerle kumpaslar kuran FETÖ'nün sabit suçlarının dahi konuşulmadığını söyleyen Demeersseman, medyada çıkan haberlerin sadece yüzde 7'sinin FETÖ'ye dair bu nevi gerçekleri ortaya koyduğunu belirtti ve Gülen'in 1999'da yaptığı bir konuşmada "devletin kılcal damarlarına sızma" talimatı verdiğini hatırlattı.
"GERÇEKLERDEN KAÇIYORLAR"
"Bana göre, Türkiye'deki resmin tamamını görmek için bu bilgiler çok önemli. Ama tahmin edin bakalım. Bu unsurlar çıkan haberlerin sadece yüzde 7'sinde var. Bu gerçekten üzücü" diyen Demeersseman, medyanın 'Erdoğan destekçisi' olarak anılmaktan endişe ettikleri için FETÖ'ye dair sessiz kaldıklarını belirtti. Demeersseman bu tavrı, Belçika medyasının gerçeklerle yüzleşmekten kaçması olarak tanımladı.