'da ırkçılar Türk vatandaşını "cı" diye darp etti

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 29.5.2017 08:40 Güncelleme Tarihi: 29.5.2017 08:46
Belçika'da ırkçılar Türk vatandaşını Erdoğancı diye darp etti

'nın şehrinde ikamet eden isimli Türk vatandaşı, gece yolunu kesen bir ırkçı grubu tarafından saldırıya uğradı.

şehrinde dönercilik yapan ve efendi kişiliğiyle bilinen , gece iş yerini kapattıktan sonra evine dönerken, yolunu kesen kalabalık grup tarafından sorguya çekildi.

Üzerinde ırkçı semboller taşıyan grubun kendisine "Cumhurbaşkanı 'ı seviyor musun" gibi sorular yöneltmesinden sonra gösterdiği tepki sonrası öldüresiye dövüldü.

Dayak esnasında vücudunun birçok bölgesine darbe alan Ali Fakıoğlu'nun başına ve kaşına çok sayıda dikiş atılırken, talihsiz vatandaş kendi çabasıyla acil servise gitti.

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Belçika'da ırkçılar Türk vatandaşını "Erdoğancı" diye darp etti
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