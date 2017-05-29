Belçika'da ırkçılar Türk vatandaşını "Erdoğancı" diye darp etti

Neerpelt şehrinde dönercilik yapan ve efendi kişiliğiyle bilinen Ali Fakıoğlu, gece iş yerini kapattıktan sonra evine dönerken, yolunu kesen kalabalık grup tarafından sorguya çekildi.

Üzerinde ırkçı semboller taşıyan grubun kendisine "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seviyor musun" gibi sorular yöneltmesinden sonra gösterdiği tepki sonrası öldüresiye dövüldü.

Dayak esnasında vücudunun birçok bölgesine darbe alan Ali Fakıoğlu'nun başına ve kaşına çok sayıda dikiş atılırken, talihsiz vatandaş kendi çabasıyla acil servise gitti.