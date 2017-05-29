İşte Dünya’nın gençlik hali

Fransız bilim sitesi "La Terre du Futur"da yayımlanan 'Pangea' (tümkara) araştırması büyük ilgi görüyor. Dünya'nın 300 milyon yıl öncesini gösteren, Maleozoik sonları ile Mezozoik Zaman başlarında var olmuş dördüncü ve son "süper kıta" olarak bilinen Pangea dönemi haritayla anlatıldı. Günümüzden 175 milyon yıl önce yeryüzündeki kıtaların ayrılmaya başladığı anlatıldı. Okyanuslar yerine sığ denizlerin olduğu ve dinozorların yaşadığı Pangea Dönemi'nde doğal olarak hiçbir uluslararası sınır yoktu.



TÜRKİYE OKYANUS ÜLKESİ

Tek kıtada, şimdi buzullarla kaplı Grönland ile Akdeniz'e komşu olmadığı hâlde iklimi ve kültürel benzerlikleri nedeniyle Akdeniz ülkesi olarak anılan Portekiz komşuydu. Hindistan'ın ise şimdi tropikal iklimin görüldüğü Madagaskar ile dünyanın en soğuk kıtası Antarktika arasındaydı. Batı Afrika ülkesi Gine'ye, ABD'nin Florida eyaleti de komşuydu. Pangea'daki en ilginç durumlardan biri de Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili kıtalararası bir köprü değil de bir okyanus ülkesi olması. Pangea Yunanca "pan" yani tüm ve kara anlamına gelen "gaia" kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor. Pangea ismi ise ilk kez jeofizikçi ve meteorolog Alfred Wegener tarafından kullanılmıştı. 1906-1930 arasında Grönland üzerinde 4 araştırma gerçekleştiren Wegener, Güney Amerika'nın doğu sahilleri ile Güney Afrika'nın batı sahilinin yapboz gibi tamamlandığını fark etmişti. Bilim insanı 1912'de "kıtaların daha önce bir bütün olduğu ve birbirinden ayrıldığı" tezini ortaya atmıştı. Bilim insanı bu kıtalara Pangea adını vermişti. Ancak yaşadığı dönem boyunca Wegener'in "Kıtaların Kayması Teorisi" birçok ispata rağmen bilim çevrelerince kabul edilmemişti. Ancak sonra Kuzey Amerika ve Avrupa'daki sıradağların birbirini tamamlaması ve aynı hayvan ve bitki türlerinin fosillerinin çok farklı bölgelerde bulunması gibi birçok gösterge bu teorinin ispatları olarak kabul edilmişti. Wegener Grönland'a gerçekleştirdiği son keşif araştırmasında hayatını kaybetmişti.



AVUSTRALYA ASYA'YA YAKLAŞIYOR

Bilim inşaları bu teoriden hareketle kıtaların halen hareket halinde olduğunu ve halen değiştiğini savunuyor. Çok sayıda bilim insanı Avustralya Asya'ya doğru yaklaşıyor ve Afrika'nın doğu kısmı kıtanın geri kalanından ayrılma sürecine girdiğini savunuyor.