Kim Jong-un dört gözle izledi! Kuzey Kore’nin yeni hamlesi…

Giriş Tarihi: 29.5.2017 09:01 Güncelleme Tarihi: 29.5.2017 09:09
Kim Jong-un dört gözle izledi! Kuzey Kore’nin yeni hamlesi…

Kuzey Kore dünyada büyük tedirginlik yaratan füze denemelerine devam ediyor.

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Kim Jong-un dört gözle izledi! Kuzey Kore’nin yeni hamlesi…
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