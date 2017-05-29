'den yeni füze si!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 29.5.2017 09:29 Güncelleme Tarihi: 29.5.2017 09:42
Kuzey Kore'den yeni füze denemesi!

'nin bir kez daha si yaptığı bildirildi. açıklarında denize düştüğü öğrenilen füzeye ilişkin yapılan açıklamada, "Ordumuz, Kuzey Kore'den gelecek olası provokasyonlara karşı hazır bir biçimde gelişmeleri yakından izliyor." ifadesini kullanıldı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Scud türü olduğu sanılan kısa menzilli füzenin Wonsan bölgesinin doğusundan yerel saatle 5.39'da fırlatıldığını, füzenin 450 kilometre kat ettikten sonra açıklarında denize düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, "Ordumuz, 'den gelecek olası provokasyonlara karşı hazır bir biçimde gelişmeleri yakından izliyor." ifadesini kullanıldı.

Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga da füzenin Sado ve Oki adaları arasında denize düştüğünü kaydetti.

Füze, Kuzey Kore'nin son 3 haftada üçüncü, yıl başından bu yana da dokuzuncu si oldu. Kuzey Kore, 21 Mayıs'ta orta menzilli Pukguksong-2 füzesini fırlatmıştı.

Birleşmiş Milletler, nükleer silah geliştirme programına sahip Pyongyang yönetimine teknolojisi geliştirmeyi ve kullanmayı yasaklamıştı.

Pyongyang yönetimi, yasağa ve uygulanan yaptırımlara karşın füze denemelerini sürdürüyor. Kuzey Kore'de Sovyetler Birliği döneminden kalma çok sayıda kısa menziilli Scud füzesi bulunduğu sanılıyor.

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Kuzey Kore'den yeni füze denemesi!
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