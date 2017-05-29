Rusya'dan NATO ülkelerine uyarı!

Rusya NATO Daimi Temsilcisi Aleksandr Gruşko, "Valday" tartışma forumunda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde düzenlenen NATO Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Temsilci Gruşko, NATO ülkelerinin anti-DEAŞ koalisyonuna katılmalarını eleştirerek, Rusya'nın katılımcı ülkeler ile temaslarını sürdürülmesinde engel oluşturabileceğini bildirdi.

Gruşko, "NATO ülkelerinin, anti-DEAŞ koalisyonuna katılması Rusya ile ilişkileri geliştirilmesi için engel olabilir. Çünkü NATO, Rusya olmadan ortak ilişkilerini sürdürmesi imkansız" dedi.

