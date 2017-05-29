'dan ülkelerine uyarı!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 29.5.2017 19:04 Güncelleme Tarihi: 29.5.2017 19:14

, ülkelerinin anti- koalisyonuna katılma kararı almalarını eleştirerek uyarıda bulundu.

Daimi Temsilcisi Aleksandr Gruşko, "Valday" tartışma forumunda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde düzenlenen NATO Zirvesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Temsilci Gruşko, NATO ülkelerinin anti- koalisyonuna katılmalarını eleştirerek, Rusya'nın katılımcı ülkeler ile temaslarını sürdürülmesinde engel oluşturabileceğini bildirdi.

Gruşko, "NATO ülkelerinin, anti-DEAŞ koalisyonuna katılması Rusya ile ilişkileri geliştirilmesi için engel olabilir. Çünkü NATO, Rusya olmadan ortak ilişkilerini sürdürmesi imkansız" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'dan NATO ülkelerine uyarı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz