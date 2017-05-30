ABD balistik füze savunma sistemini test edecek!

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Pentagon sözcüsü Albay Jeff Davis ABD Füze Savunma Ajansı ve Hava Kuvvetleri 30. Uzay Kanadı ile Kuzey Amerika Saha Komutanlığının teknik adıyla Karada Konuşlu Orta Ölçekli Savunma Sistemi olarak bilinen balistik füze savunma sistemini gün içerisinde yerel saatle 12.00 ile 16.00 saatleri arasında test edeceğini açıkladı.

Davis, ABD'nin Mashall Adaları'ndaki Reagan Test Sahası'ndan fırlatılacak bir kıtalararası balistik füzeye Kaliforniya eyaletinde bulunan Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatılacak olan orta ölçekli balistik füze savunma sistemi ile önleme yapılacağını kaydetti.

Testin başarısız olması sistemin başarısız olması anlamına gelmeyeceğini ifade eden Davis karada konuşlu orta ölçekli savunma sisteminin ilk kez bir kıtalararası füze ile test edileceğini aktardı.

Testin Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini sıklaştığı bir zamana denk gelmesi dikkat çekti.

Balistik füzelerin halen ABD için önemli bir kaygı olduğunu söyleyen Davis söz konusu testin Kuzey Kore ile balistik füze denemeleri üzerine söz konusu olan gerginlikle ilişkili olmadığını iddia etti ancak Kuzey Kore'nin ABD'nin neden böyle bir savunma sistemine sahip olması gerektiğini kanıtladığını savundu.

Kuzey Kore'nin birçok balistik füze denemesi yaptığını ve aktif kullanıma hazır yüzlerde Scud füzelerine sahip olduğunu kaydeden Davis Pyongyang'ın elindeki silahların ABD'nin Güney Kore ve Japonya'da konuşlu birliklerine ulaşabilecek kapasitede olduğunu öne sürdü.

Söz konusu sistem 2004 yılında ABD ordusunun envanterine eklenirken şu ana kadar yapılan denemelerde sadece dört kez başarılı olduğu belirtiliyor.

En son 2014 yılında yapılan bir testi başarıyla gerçekleştirilen sistemin her bir test maliyetinin 240 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.