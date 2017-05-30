'den terör örgütü 'ye destek!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 30.5.2017 22:30 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 22:36
ABD'den terör örgütü PYD'ye destek!

Savunma Bakanlığı, terör örgütü 'nın kolu olan 'ye küçük silah ve araç sevkiyatı yaptıklarını açıkladı.

Detaylar birazdan...
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ABD'den terör örgütü PYD'ye destek!
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