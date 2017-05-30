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Dünya Haberleri
ABD'den terör örgütü PYD'ye destek!
ABD
'den terör örgütü
PYD
'ye destek!
AA
Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2017
22:30
Güncelleme Tarihi: 30.5.2017
22:36
ABD
Savunma Bakanlığı, terör örgütü
PKK
'nın
Suriye
kolu olan
PYD
'ye küçük silah ve araç sevkiyatı yaptıklarını açıkladı.
Detaylar birazdan...
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ABD'den terör örgütü PYD'ye destek!
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