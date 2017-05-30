Macron, Putin'in yanında Rus medyasına yüklendi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü Versay Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırladı. İki lider kritik görüşmede, Suriye'den Ukrayna'ya kadar birçok önemli konuyu masaya yatırdı.

Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Macron, Putin ile samimi bir şekilde görüş alışverişinde bulunduklarını söylese de, devlet destekli Rus medyasını eleştirmekten geri durmadı. Rus medya organlarının seçim kampanyası döneminde kendisiyle ilgili yalan haberler yaydıklarını söyleyen Macron, konuyu seçimlerden hemen sonra Putin ile telefonda yaptığı görüşmede de gündeme getirdiği belirtti.

"Bir şeyi bir kere söylediğim zaman, genelde kendimi tekrar etmem" diyen Macron, bir gazeteciden gelen soru üzerine, "Seçim kampanyası süresince, Russia Today ve Sputnik benim hakkımda ve seçim kampanyam hakkımda yalan haberler yayarak bir etki aracı olarak çalıştılar. Etki ve propaganda aygıtı gibi davrandılar." ifadelerini kullandı.

Putin ile ortak düzenlediği basın toplantısında, devlet destekli Rus medya kuruluşaları Russia Today televizyonu ve Sputnik haber ajansını eleştiren Macron, seçim kampanyası döneminde de bu iki kuruluşta çalışan gazetecilerin parti genel merkezine girmesini yasaklamıştı. Rusya Dışişleri Sözcüsü, Macron'un ekibinin aldığı bu kararı 'şoke edici ve ayrımcı' olarak nitelemişti.

Macron'un seçim ekibi ayrıca parti merkezlerine siber saldırılar düzenlediğini belirterek, saldırıların Moskova konumlu bilgisayarlardan yapıldığını belirterek Kremlin yönetimini seçim sonuçlarına etki etmeye çalışmakla suçlamıştı.

Putin, basın toplantında Rus medyasıyla ilgili eleştiriye bir yanıt vermezken, Fransa seçimlerine müdahale etmek istedikleri yönündeki iddiaların gerçeklere dayanmadığını söyledi ve iddiaları reddetti.