Veysi, AA muhabirine yaptığı açıklamada "PKK'nın Musul'un Sincar Dağı ve çevre bölgelerindeki varlığı ile Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Irak-Suriye sınırı üzerindeki son tartışmalı operasyonları hakkında" değerlendirmelerde bulundu.

IKBY'nin tüm çağrıları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği hava saldırılarına rağmen Sincar'dan çekilmemekte ısrar eden PKK'nın "Bağdat'ın sessizliğinden güç aldığını" belirten Veysi, "Irak büyük bir hata içerisinde. Bağdat da çok iyi biliyor ki Türkiye PKK'nın Sincar (Şengal) Dağı'nda örgütlenip orada bir tehdit haline gelmesini kabul etmeyecektir." dedi.

- "PKK, Irak ile Türkiye arasında fitne çıkarmanın peşinde"

Türkiye'nin bir komşu ülke olarak haklı gerekçelerle kendi güvenliğini garanti almaya çalıştığını dile getiren Veysi şunları söyledi:

"Türkiye, Sincar'dan TNT ile militanların Ankara ve İstanbul'a gönderilmesine göz yummayacaktır. Bu mesele Irak'ı sonu olmayan bir savaşa doğru götürebilir. Türkiye komşu ülkedir ve güvenliğinin göz önünde tutulması lazım. PKK, Irak ile Türkiye arasında fitne çıkarmanın peşinde."

PKK'nın bölgesel bazı devletlerin desteğiyle "kirli oyunlar oynayıp, büyük hayaller kurduğunu" ifade eden Veysi, "PKK'nın IKBY'de bir güç haline gelmesine asla izin vermeyeceğiz. Bölgenin kendi sahipleri ve izlediği bir siyasi çizgisi var. PKK hangi maske ve isim altında karşımıza çıkarsa çıksın, bizim için aynıdır ve değişmez." diye konuştu.

- Haşdi Şabi anlaşmaya sadık kalmadı

Peşmerge Özel Birlikleri (Zerevani) Komutanı ayrıca Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu için Washington öncülüğünde Erbil ve Bağdat arasında yapılan askeri anlaşmaya Haşdi Şabi'nin sadık kalmadığını vurguladı.

Veysi, "Irak ordusu, Peşmerge ve Haşdi Şabi güçleri için belirlenen bir plan vardı. Haşdi Şabi, son dönemlerde bu anlaşmaya bağlı kalmayarak Musul-Suriye sınırı üzerinde birtakım operasyonlar başlattı." dedi.

Haşdi Şabi'nin İran destekli bir yapı olduğunu hatırlatan Veysi, "Görünen o ki Haşdi Şabi devlet içerisinde bir başka devlet gibi hareket ediyor. Haşdi Şabi, İran'ın desteğiyle hükümetin tüm kurumları üzerinde kontrolü sağlıyor ve buna karşı çıkacak mevcut bir güç de yok." ifadelerini kullandı.

- Haşdi Şabi'nin Irak-Suriye sınırını denetim altına alma çabası

PYD/PKK ve Haşdi Şabi'nin Irak-Suriye sınırı üzerinde DEAŞ'tan aldıkları bölgelerde bir lojistik koridor açmak istediği şeklindeki iddialara ise Veysi, "Bekleyip, ne gibi bir sonuç çıkacak diye dikkatli bir şekilde gelişmeleri takip ediyoruz." yanıtını verdi.

Haşdi Şabi'nin Erbil-Bağdat anlaşmasını çiğneyerek, Irak-Suriye sınırını denetim altına almaya çalışmasının altında farklı senaryoların yattığını dile getiren Veysi, sözlerini şöyle tamamladı:

"İran tüm gücüyle bölgede hakimiyet kurmaya çalışıyor. Özellikle İran-Irak-Suriye hattı kurarak bu karayolunun denetimini elinde tutmak istiyor. Bunun yanında, Irak'taki Sünnilerin etkisiz kalması için de büyük bir çaba sarf ediyor. Ortadaki senaryonun farkındayız ve endişeli bir şekilde izliyoruz. Ancak başta bölgedeki Sünni ülkeler olmak üzere, ABD ve Batı İran'ın uygulamak istediği bu senaryoya karşı duruyor."