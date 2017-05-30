Rusya Devlet Başkanı Putin: Yaptırımlar kaldırılmalı!

Fransa'ya resmi ziyarette bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, Versay Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Macron tarafından ağırlandıktan sonra iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

SURİYE İÇİN RUS VE FRANSIZLARDAN ÇALIŞMA GRUBU KURULMASI TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransız mevkidaşının görüşmede kendisine, Rus ve Fransız uzmanların karşılıklı ziyaretler gerçekleştirerek Suriye krizine çözüm arayacakları bir çalışma grubunun kurulması teklifinde bulunduğunu söyledi.

Putin, "Suriye'de devleti ortadan kaldırarak terörle mücadele edilemeyeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"YAPTIRIMLAR UKRAYNA'DAKİ KRİZİN ÇÖZÜMÜNE BİR KATKI SAĞLAMAZ"

Ukrayna krizi ile ilgili bir soru üzerine de Rusya Devlet Başkanı, "Rusya'ya uygulanan tüm ekonomik yaptırımların kaldırılması gerekir. Yaptırımlar Ukrayna'daki krizin çözümüne bir katkı sağlamaz." ifadesini kullandı.

Görüşme sonrası iki lider, Rus Çarı 1. Petro'nun 1717'deki Fransa ziyaretiyle ilgili serginin açılışını yaptı.

Versay Sarayı ve Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Ermitage Müzesi iş birliğiyle açılan serginin, Paris'te ilk Rus elçiliğinin açılışının 300. yıl dönümü dolayısıyla düzenlendiği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yayımladığı kutlama mesajında, zor bir dönemden geçildiğini, ilişkilerin geliştirilip birlikte çalışılması gerektiğini belirtmişti.