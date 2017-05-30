Rusya'dan flaş Suriye açıklaması!

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ile Moskova'daki görüşmesinin ardından, düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, ABD ile Suriye'de istenmeyen olayların engellenmesine yönelik görüşme yapılıp yapılmadığı sorusuna yanıt verdi.

Lavrov, ABD ile ilgili çalışmanın daha önce kurulan kazaların önlenmesi kanalı üzerinden yürütüldüğünü belirterek, "Ancak ABD Suriye'de çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili yürütülen çalışmalara katılmayı kabul ederse, daha etkili çözümler üretilebilir." dedi.

Söz konusu çalışmaların sonuçlarının Astana'da masaya yatırılacağını aktaran Lavrov, "ABD'nin çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili yürütülen sürece katılmasından memnuniyet duyarız." ifadesini kullandı.