Son dakika: Trump'ın iletişim direktörü Mike Dubke istifa etti

Giriş Tarihi: 30.5.2017 14:36 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 14:36
Son dakika: Trump'ın iletişim direktörü Mike Dubke istifa etti

ABD Başkanı 'ın İletişim Direktörü Mike Dubke, Beyaz Saray'daki görevinden istifa etti.

ABD Başkanı , koltuktaki beşinci ayında ikinci büyük firesini verdi. Trump'ın İletişim Direktörü Mike Dubke istifa etti.

ABC News'a göre Dubke aslında 18 Mayıs'ta istifa mektubunu vermişti ancak Başkan Trump'ın ilk yurt dışı turunun bitmesi beklendi. Bu tarihe kadar Beyaz Saray'daki görevine devam eden Mike Dubke'ın istifa kararı resmen açıklandı.

Rusya ile yaptığı gizli görüşmeleri saklayan Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, göreve başladıktan üç hafta sonra istifa etmek zorunda kalmıştı. Korgeneral Flynn, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak'la göreve başlamadan iki kez buluştuğunu gizlemişti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trump'ın iletişim direktörü Mike Dubke istifa etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz