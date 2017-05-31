, ’ın ni ele geçirdi!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 31.5.2017 19:57 Güncelleme Tarihi: 31.5.2017 20:07
Azerbaycan, Ermenistan’ın video kayıt sistemini ele geçirdi!

Savunma Bakanlığı, ordunun ’a ait istihbarat amacıyla kullanılan ni ele geçirdiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı, Azerbaycan- temas hattında belirlenen ve istihbarat amacıyla kullanılan nin Azerbaycan askerleri tarafından ele geçirildiğini bildirdi.

Ön incelemeler sonucunda cihazın hava balonu, küçük hacimli paraşüt, kutunun içerisine yerleştirilmiş kamera, çeşitli verici anten ve kablolardan hazırlandığı tespit edildi.

Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın temas hattında ABD yapımı en modern video gözlem araçları kullandığı konusundaki iddialarının yalan olduğunu ve bunun Ermenistan'ın iç kamuoyunu aldatmak için düşünüldüğünün kanıtladığını bildirdi.

Öte yandan Bakanlık, ele geçirilen video kayıt sisteminin fotoğraflarını yayınladı.

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Azerbaycan, Ermenistan’ın video kayıt sistemini ele geçirdi!
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