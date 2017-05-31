CNN, komedyen Kathy Griffin ile yollarını ayırdı!

Kanal yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, "CNN, yılbaşı programı kapsamında Kathy Griffin ile olan sözleşmesini sona erdirmiştir." ifadesine yer verildi.

Trump, kesik baş maketini elinde tutarken görüntüsünü videoya kaydeden komedyen Griffin'e tepki göstermiş, Twitter'dan, "video nedeniyle çocuklarının, özellikle 11 yaşındaki oğlu Barron'un çok üzüldüğünü ve Griffin'in yaptığından utanması gerektiğini" paylaşmıştı.

Öte yandan Griffin, yeni bir video yayınlayarak, söz konusu görüntünün komik değil rahatsız edici olduğunu kabul etmiş ve Trump'tan özür dilemişti. Griffin, "Çok ileri gittim. İçtenlikle özür diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Griffin, 2007 yılından bu yana Anderson Cooper ile birlikte CNN'in yılbaşı gecesi özel yayınını sunuyordu.