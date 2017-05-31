Devlerin CEO'larından Trump'a çağrı!

ABD'li 3M, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Proctor & Gamble, General Electric, Johnson & Johnson, The Dow Chemical Company, Tesla, Citigroup ve The Disney Company şirketlerinin CEO'ları, ABD televizyon kanallarında ve YouTube'da yayınlanan reklamda Trump'a seslendi.

Reklam filminde "ABD'nin Paris İklim Antlaşması'nda kalması için güçlü desteğimizi ortaya koyuyoruz. Başkan Trump, Paris (Antlaşması'nda) kal ve istihdam yaratmak için daha iyi anlaşmalar müzakere et." ifadelerine yer verildi.

ABD medyasında bugün yer alan haberlere göre Trump'ın ABD'yi söz konusu anlaşmadan çekmek için hazırlıklara başladığı iddia edildi. Trump, bugün Twitter üzerinden yayınladığı mesajında "Paris Antlaşması ile ilgili kararımı birkaç gün içinde açıklayacağım. ABD'yi yeniden büyük yapalım!" değerlendirmesinde bulundu.

Seçim kampanyası sırasında küresel ısınmanın "aldatmaca" olduğunu savunan Trump, ayrıca, çevreci kuruluşların eleştirdiği kömür endüstrisinde istihdamı yeniden artıracağının sözünü vermişti.

Aralık 2015'te Paris'te yapılan 21. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21) onaylanan anlaşma, Nisan 2016'da New York'taki BM Genel Merkezi'nde ABD, Çin ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 190'dan fazla ülke tarafından imzalanmıştı.

Trump'ın selefi Barack Obama'nın da büyük destekçisi olduğu anlaşmada, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı ülkelerin hazırlıklı olması, sera gazı emisyonunu azaltan çevreci ve sürdürülebilir ekonomilerin desteklenmesi gibi maddeler öne çıkıyor.