Dışişleri: Türk Büyükelçiliği zarar gördü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancı elçilikler ve Başkanlık Sarayı'nın olduğu bölgede büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 80 kişi yaşamını yitirdi, 350'den fazla yaralı var.

TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ ZARAR GÖRDÜ

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen saldırının Kabil Büyükelçiliğinin bulunduğu binada hasara neden olduğu ve büyükelçilik personelinin saldırıdan zarar görmediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle; Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı bulunduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırı birçok resmi kuruluş ve yabancı temsilciliğin bulunduğu bir bölgede meydana gelmiştir. Patlama Kabil Büyükelçiliğimizin binalarında da hasara neden olmuştur. Büyükelçilik personelimiz saldırıdan zarar görmemiştir. Bu menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye terörizmle mücadelede dost ve kardeş Afganistan halkı ve Hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir."