NASA ‘Güneş’e dokunmaya’ gidiyor

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA
) 2018 yazında Güneş
'e ulaşacak bir uzay görevine çıkacak. Solar Probe Plus
adlı uzay aracı, Güneş'in atmosferi olarak da bilinen taç küreyi (korana) inceleyecek, nasıl ısındığına dair veriler toplayacak. Taç kürede sıcaklığın 500 bin derece ya da daha fazla olduğu belirtiliyor. NASA'dan yapılan açıklamada, "Güneşin yüzeyinden 6.4 milyon km. uzaklıkta yörüngeye oturacak Solar Probe Plus, tarihte hiçbir uzay aracının görmediği sıcaklık ve radyasyona maruz kalarak güneşin dış atmosferini inceleyecek, yıldızlarla ilgili onlarca yıldır merak edilen sorulara yanıtlar bulacak" denildi. 11.5 santimetere kalınlığında karbon bileşimli ısı kalkanı olan uzay aracının bin 400 derece sıcaklığa maruz kalacağı belirtiliyor.