Orlando Havalimanı'nda alarm

Giriş Tarihi: 31.5.2017 04:02

Silahlı saldırgan ihbarı polisi alarma geçirdi

Ayrıntılar birazdan...
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Orlando Havalimanı'nda alarm
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