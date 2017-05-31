, ları sınır dışı edecek

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 31.5.2017 20:10 Güncelleme Tarihi: 31.5.2017 20:19
Rusya, Estonyalı diplomatları sınır dışı edecek

, 'nın St. Petersburg Başkonsolosunu ve Başkonsolosluğun Pskov kançılaryası yetkililerini sınır dışı etme kararı kararı aldı.

, ların ülkeyi 5 gün içerisinde terk etmeleri konusunda uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin, Talinn'in Rusya'ya karşı sert tutumlarından dolayı ilişkilerin olumsuz etkileneceği konusunda uyarı yapıldı.

Estonya, geçtiğimiz haftalarda gerekçe göstermeden Rusya'nın Narva Başkonsolosu Dmitry Kazennov ve kıdemli Konsolos Andrey Surgaev'i sınır dışı etme kararı almıştı.

Rusya'nın, Estonyalı diplomatları sınır dışı etme kararına karşı misilleme olarak yapıldığı düşünülüyor.

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Rusya, Estonyalı diplomatları sınır dışı edecek
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