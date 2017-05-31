Trump, ABD'yi Paris İklim Anlaşması'nda çekiyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı aldı.

Rueters'ın Axios'tan aktardığı habere göre, konuyla ilgili direk bilgi sahibi olan iki ABD'li yetkili Başkan Trump'ın bu konudaki son kararını verdiğini söyledi.

Trump, geçtiğimiz hafta düzenlenen G7 zirvesinde, dünya liderleriyle bu konuyu görüşmüş ve düşünmek için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Paris İklim Anlaşması, içlerinde Türkiye'nin de olduğu 190'dan fazla ülkenin imzasıyla Kasım 2016'da yürürlüğe girmişti. Dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından tarihi bir dönüm noktası olarak nitelenen anlaşma iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi hedefliyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle uluslararası anlamda hukuki bağlayıcılığı olan anlaşmayı imzalayan ve parlamentolarında onaylayan ülkelerin sera gazı salımını azaltma ve küresel sıcaklık artışının 2 derecenin altında tutulması konusunda planlarını uygulamaya koyması gerekiyordu.

Anlaşma, atmosferde en fazla sera gazı salınımına neden olan iki ülke Çin ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 97 ülke tarafından onaylandı ve yürürlüğe girmişti.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası döneminde iklim değişikliği ve küresel ısınmayı 'yalan' olarak tanımlamış ve Paris İklim anlaşmasında çekilebileceğinin sinyallerini vermişti.