Ürdün askeri Alman askerlerini darp etti

Görüntüler Afganistan'dan… Alman BILD gazetesinin yayınladığı görüntüler şok etkisi yarattı. Ürdün askerleri Alman askerlerini yerlerde sürüklüyor.

Silah zoruyla Alman askerlerini araçtan indiren Ürdün askerleri Alman askerlerini darp ederek yere diz çökmeye zorluyor.

Yerde yatan Alman askerinin bilincini kaybettiği belirtiliyor. BILD gazetesinin dehşete düşüren görüntülerine gelecek tepkiler merak ediliyor.

Ürdün insani yardım amacıyla Afganistan'da askeri olarak varlığını sürdürüyor. Hem Alman askerleri hem de Ürdün askerleri NATO önderliğinde oluşturulan kısaltması ISAF olan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü kapsamında ülkede bulunuyor.