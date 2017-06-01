rejimi kırsalını vurdu!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 1.6.2017 23:00 Güncelleme Tarihi: 1.6.2017 23:34
Esad rejimi Lazkiye kırsalını vurdu!

Suriye'de Beşşar rejiminin kırsalındaki Türkmendağı ve Cebel Ekrad'taki köyleri havan ve füzelerle vurduğu bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, , akşam saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki köyleri top atışlarıyla vurdu.

Türkmendağı'nda Zeytincik, Kelez ve Karaman köyleriyle, Cebel Ekrad'daki Kibbani ve Bedeme köyünün hedef alındığı saldırılarda yaralıların olduğu belirtildi.

Bölgeye yönelik saldırılar aralıklarla sürerken, patlama sesleri Suriye sınırındaki Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de duyuluyor.

rejiminin 2 gün önce Türkmendağı'na yaptığı saldırılarda 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

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Esad rejimi Lazkiye kırsalını vurdu!
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