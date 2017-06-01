Jüpiter mücevher gibi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) keşif uydusu Juno, Jüpiter'in daha önce hiç görülmemiş güzellikte fotoğraflarını çekti. Gezegenin kuzey ve güney kutbunun görüntülendiği fotoğraflarda, gezegen mücevherleri andırıyor. Fotoğraflarda fırtınalar nedeniyle oluşan mavi tonların uyumu görenleri büyülüyor. Görüntülerde ayrıca Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in güney kutbu üzerinde dev girdaplar da gözlemlendi. Uzmanlar girdapların dolu ya da kar fırtınası olabileceğini açıkladı. Uzmanları şaşırtan en önemli bulgulardan biri ise güney ve kuzey kutbunun birbirine benzememesi...Görüntülere dair yapılan açıklamada NASA, Jüpiter'i daha önce bilim insanlarının düşündüğünün aksine "kompleks, dev ve fırtınalı" bir gezegene benzetti. Araştırmacılar Juno'nun gönderdiği görüntülerden yola çıkarak, gezegenin atmosferinde amonyak olduğuna dair işaretlerin olduğu ve amonyağın hava sistemi üzerinde etkisi bulunduğu" sonucuna vardı.