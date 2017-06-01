Rusya'dan flaş açıklama: ile anlaştı

Giriş Tarihi: 31.5.2017 21:44 Güncelleme Tarihi: 1.6.2017 01:54
Rusya'dan flaş açıklama: YPG ile DEAŞ anlaştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey , 'nin ile Rakka konusunda anlaştığını ve DEAŞ militanlarına Rakka'dan çıkmaları için koridor açtığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey , Zambiya Dışişleri Bakanı Harry Kabala ile düzenlediği ortak basın toplantısında ile 'ın Rakka konusunda anlaştığına dair ellerinde bilgiler olduğunu söyledi.

LAVROV: "SAVUNMA BAKANLIĞIMIZ DOĞRULUYOR"

Lavrov, "Savunma Bakanlığımız, Demokratik Güçleri'nin DEAŞ'a Rakka'dan dışarı çıkan güvenli bir koridor açmak için anlaştığı bilgisini doğruluyor. Bu bilgi güvenilir verilere dayanıyor. Dahası, bu bilgi duyulduğu zaman DEAŞ militanları Rakka'yı terk etti ve Palmira'ya doğru ilerledi. Rus ordusu bu hareketliliği gözlemledi ve konvoyu vurdu. Bu nedenle Palmira'ya asla ulaşamadılar" ifadelerini kullandı.

LAVROV: "SURİYE'NİN HER YERİNDE ADIM ATACAĞIZ"

Lavrov, Rus hava kuvvetlerinin DEAŞ'ın hareketlerini sürekli takip ettiğini ve nerede olurlarsa olsunlar DEAŞ'lı militanları vuracaklarını belirterek "DEAŞ militanlarına karşı Suriye'nin her yerinde adım atacağız. Gerek militanlar, gerek üsleri, gerekse de eğitim kampları meşru hedeflerdir" ifadelerini kullandı.

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Rusya'dan flaş açıklama: YPG ile DEAŞ anlaştı
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