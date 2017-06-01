Savaşı aratmadı! ABD'den gövde gösterisi

Japonya ordusu, ABD donanmasına ait USS Ronald Reagan ve USS Carl Vinson uçak gemileriyle birlikte Japon Denizi'nde tatbikata başladı.

Japon haber ajansı Kyodo'nun bir savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF), ilk kez iki ABD uçak gemisiyle birlikte tatbikat düzenledi.

Japon savaş gemileri ve uçaklarının, ABD'nin uçak gemileri ve onlara bağlı savaş uçaklarıyla birlikte başladığı tatbikat, Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı ortak bir güç gösterisi olarak nitelendirildi.

USS Ronald Reagan'ın bağlı olduğu ABD 7. Filosunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Deniz Öz Savunma Kuvvetleri helikopter taşıyıcı gemisi Hyuga ve füze destroyeri Aşigara'nın katıldığı tatbikatın, "Hint Okyanusu ve Asya Pasifik'te müşterek çalışmayı ve harp hazırlığını geliştirmek için yapılan rutin bir eğitim faaliyeti" olduğu kaydedildi.

MSDF'den yapılan basın açıklamasında, iki Japon gemisinin cumartesi gününe, F-15 tipi savaş uçaklarının ise cuma gününe kadar tatbikata devam edeceği belirtildi.

MSDF ile ABD Deniz Kuvvetleri, nisan ayında, Japon Denizi'nde, Aegis füze savunma sistemleri donanımlı gemilerin de katıldığı ortak tatbikat gerçekleştirmişti. MSDF'ye ait Chokai destroyeri ve ABD'nin güdümlü füze destroyeri Fitzgerald'ın da yer aldığı tatbikat, iki ülkenin de Kuzey Kore'den gelecek olası füze saldırılarına karşı hazırlıklı olduğunu göstermek amacıyla yapılmıştı.

Japonya ve ABD, aynı ay Batı Pasifik'te, Japonya'ya ait iki destroyer ve ABD'ye ait Carl Vinson uçak gemisinin de katıldığı ortak deniz tatbikatı düzenlemişti.