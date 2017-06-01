Trump'tan flaş karar!

Giriş Tarihi: 1.6.2017 17:36 Güncelleme Tarihi: 1.6.2017 17:55
Trump'tan flaş karar!

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını şimdilik askıya aldığını açıkladı.

?Beyaz Saray, Trump'ın bu kararla, İsrail ile Filistin arasında barış anlaşması şansını en üst düzeye çıkarma niyetinde olduğunu açıkladı.

ABD'li bir yetkili tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacak yasadan geçici olarak vazgeçti.

İPTAL DEĞİL ERTELEME

Donald Trump büyükelçiliğin Tel Aviv'de kalması için bir feragatname imzaladı. AB'li yetkili ancak bu durumun iptal anlamına gelmediğini sadece bir erteleme olduğunu belirtti.

Adı açıklanmayan yetkili, "Bu, olacak mı olmayacak mı sorusu değil, ne zaman olacak sorusu. Başkan sadece zamanlamanın şu an doğru olmadığını düşünüyor" dedi.

Resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.

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Trump'tan flaş karar!
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