ABD'den PYD geri adımı

Albay John Dorrian'ın yerine Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'na sözcü olarak geçen hafta atanan Albay Dillon, Bağdat'tan telekonferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin, ABD'nin PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG'ye verdiği silahların tipi, miktarı ve gönderilen araçların sayısı ile ilgili sorusu üzerine Dillon, bu detayları kamuoyuna açıklamayacaklarını ancak silahların takip edildiğini ve ABD'nin söz konusu detayları Türkiye ile paylaşacağını ifade etti.

"TÜRKİYE İLE DETAYLAR KONUSUNDA ŞEFFAFIZ"

Dillon, şunları kaydetti:

"Silahların seri numaraları, miktarları, verilen silah ve araçların tipleri gibi detaylara girmeyeceğiz. Tüm bunların kayıtlarını kendimiz tutuyoruz. Türkiye ile bu detaylar konusunda şeffafız. Bunları operasyonel nedenlerden dolayı açıklamayacağız çünkü DEAŞ'ın, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elindekilerini bilmesini istemiyoruz."

Daha sonra "Türkiye ile bu detaylar konusunda şeffafız" ifadesinden ne kastettiği sorulan sözcü, söz konusu silahların tip ve miktarlarına ve nerede olduklarına dair detayları Türk makamları ile paylaşacaklarını söyledi.

SİLAHLAR NASIL TAKİP EDİLECEK?

Silahların izini nasıl takip edeceklerine yönelik bir soruya ise Albay Dillon, şu cevabı verdi:

"Birincisi, SDG'nin ekipman alan tüm unsurlarının taramadan geçirilmesi sağlanıyor; aynı zamanda sadece DEAŞ ile savaşma ve bizim silahlı çatışma kanunlarımıza uyma zorunlulukları var. Verilen tüm silahlar birlik komutanlarına seri numaraları ile zimmetlenecek ve bütün bu detayları, silahlar konusunda kaygı duyan kuzeydeki müttefikimizle paylaşacağız."

Ayrıca Albay Dillon, sahada ABD askerlerinin de bu silahları takip edeceğini ve amacı dışında bir kullanımın söz konusu olması halinde bunu yapan gruba artık silah verilmeyeceğini kaydetti.

Dillon, terör örgütü PKK/PYD'ye zırhlı araçlara karşı kullanacakları ağır silahları ise henüz vermediklerini aktardı. Ancak Rakka'ya yaklaştıkça örgütün, DEAŞ'ın bomba yüklü zırhlı araç tehdidi ile karşı karşıya kalacağını söyleyen sözcü, o zaman bu ağır silahların verilmeye başlanacağını belirtti.

MUSUL'DA SADECE ÜÇ MAHALLE KALDI

Öte yandan Musul'un batı yakasında devam eden operasyonla ilgili detayları da paylaşan Albay Dillon, koalisyonun ve Irak ordusunun sivillere "Musul'un tarihi mahallelerini terk etmeleri" çağrısında bulunduğunu aktardı.

Sözcü, Musul'un batı yakasının da dört bir yandan sarıldığını ve DEAŞ'ın elinde sadece üç mahallenin kaldığını dile getirdi. Üç mahallelik alanı 10 kilometrekare olarak tanımlayan Albay Dilllon, söz konusu alanda halen 80 ile 150 bin civarında sivilin mahsur durumda bulunduğunu vurguladı.

Koalisyonun son bir hafta içerisinde Musul'un batısına 29 hava saldırısı düzenlediğini ifade eden Dillon, Musul'daki DEAŞ militanı sayısıyla ilgili olarak da "Binden az DEAŞ militanı olduğunu tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

EL TANF GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR

Dillon ayrıca, Suriye rejimi yanlısı ve İran destekli güçlerin bir kısmının halen Suriye'nin güneyindeki El Tanf civarında belirlenmiş olan ayrışma bölgesi içerisinde bulunduğunu, daha büyük bir kuvvetin ise tüm uyarılara rağmen bölgenin etrafında devriye gezdiğini söyledi.

Dün koalisyon uçaklarının rejim yanlısı kuvvetlere bölgeyi terk etmeleri için uyarı bildirileri attığını hatırlatan Dillon, El Tanf'taki kampta koalisyon ve müttefik kuvvetlere ait birkaç yüz askerin bulunduğunu ve kampın savunma kapasitesinin güçlendirildiğini sözlerine ekledi.